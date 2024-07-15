رئيسة وزراء إستونيا تقدم استقالتها تمهيدا لتولى منصب بارز بالاتحاد الأوروبى

تالين (أ ش أ)

قدمت رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس، استقالتها رسميا اليوم الاثنين، تمهيدا لتسلم مهام منصبها الجديد كالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية خلفا لجوزيب بوريل، وذلك فى وقت لاحق من هذا العام.

وذكرت شبكة "إيه أر أر" الإستونية أن كالاس قدمت استقالتها لرئيس البلاد آلار كاريس، خلال اجتماع عقد اليوم في القصر الرئاسي بالعاصمة (تالين)، فيما تظل من الناحية الفنية رئيسة للحكومة حتى يؤدي الائتلاف الجديد اليمين الدستورية.

وتولت كلاس منصب رئيس الوزراء منذ عام 2021، وقادت ثلاث حكومات متتالية، ومن المقرر أن تستقيل أيضًا من منصب رئيسة حزب الإصلاح في وقت لاحق من هذا الصيف.

وأشارت الشبكة إلى أن إستونيا، تحت حكم كالاس، كانت واحدة من أكبر الداعمين لأوكرانيا بعد العملية العسكرية التي شنتها روسيا في فبراير 2022.. ومن المرجح أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها في بداية أغسطس المقبل.

وكانت كالاس قد أعربت، في وقت سابق، عن شعورها بالفخر لتوليها مسئولية هذا المنصب الجديد.. مضيفة أن الحرب في أوروبا، وعدم الاستقرار الإقليمي المتزايد، هما التحديان الرئيسيان للسياسة الخارجية الأوروبية.