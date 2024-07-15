خطوات لتحسين مياه الشرب بأسوان.. أبرزها تقوية الضغوط وتغيير الخطوط المتهالكة

أسوان- صلاح المسن

نفذت الدولة عدة إجراءات عاجلة، بالتوازي مع استكمال العمل بالمشروعات القومية الكبري بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، لضمان تحسين مياه الشرب بأسوان وخاصة في بعض المناطق خلال فترة الصيف، ولتقوية ضغوط مياه الشرب لتصل بيسر وسهولة إلى بعض المناطق.

وتم الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه المغذي لمنطقة الصداقة الجديدة واستبداله بخط حديد بدلا من خط جى آر بى المتهالك 600 ملليطرد محطة مياه الصداقة الجديدة بطول 700 متر ، وتم تشغيل رافع المياه ( المساعد)الخاص بمنطقة الصداقة وملئ الخزانات العلوية وضخ المياه للمواطنين، إضافة إلى الإنتهاء من إصلاح المطرقة المائية ، والعمل على تقليل مسببات الأعطال الدائمة لخدمة أكثر من 100 ألف نسمة، بذلك يتم الحد من مشكلة ضعف وانقطاع المياه المتكرر بالمنطقة .وضمان وصول المياه بشكل دائم علي مدار اليوم، وذلك ضمن مجهودات الدولة في وصول كوب مياه نظيف لكل مواطن.

وتكلفت الأعمال نحو 35 مليون جنيه، وهو الذى تم إسناده لشركة مياه الشرب والصرف الصجي بالقاهرة ، والتى انتهت من المشروع وأعمال الربط وتشغيل الخط ، وبالتالى إنتظام ضخ المياه للمنطقة للحد من مشكلة ضعف مياه الشرب وإنقطاعها بالمنطقة تدريجياً

وبالتوازى مع ذلك تم إسناد عملية مياه المطرقة المائية بمحطة رفع الصداقة لمياه الشرب ( المساعد ) لشركة مياه الجيزة.

كما يقوم فريق المتابعة الميدانية داخل الشركة بعمل الزيارات الميدانية للأماكن والقرى التى تعانى من ضعف ضغوط مياه الشرب وحصر الأماكن المتضررة لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة التى تضمن استمرار الخدمة وانتظام المياه على مدار اليوم.

كما تم الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد لخط الدخول الرئيسي لرافع وادى العرب قطر 800 مم بولي اثيلين بطول كيلو متر، الأمر الذى سيعمل على تحسين ضغوط المياه بمدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها ، وقرى المالكي ، وعنيبة وقرى ثالث، خاصة مع زيادة الإستهلاك خلال فصل الصيف.

كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بتنفيذ خطط فنية وهندسية تهدف إلى تحسين ضغوط مياه الشرب المناطق الساخنة بمدينة أسوان ومنها عباس فريد، وكسر الحجر ، والصداقة الجديدة والمحمودية والقضاء على ضعف وانقطاع المياه و ضخ المياه بصورتها الطبيعية وبالنسبة لمنطقة عباس فريد وكسر الحجر بمدينة أسوان، وجارى رفع كفاءة محطة مياه جبل تقوق وتجديد المروقات وإحلال وتجديد لبعض وحدات المحطة صافة إلى الحل الدائم للإنتهاء من خزان بسمة.

وبالنسبة لمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، تم وضع خطة لتنفيذ محطة رفع وخزان علوى بسعة 2000 متر مكعب ، وخطوط ناقلة وخطوط توزيع.

كما تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ خطط المد والتدعيم أو الإحلال والتجديد لبعض الخطوط القديمة أو تغيير أقطارها مراعاة للزيادة السكانية وزيادة المبانى السكانية هذا بجانب التوسعات التى تتم داخل المحطات لزيادة الإنتاج فى مجال مياه الشرب حتى تستوعب الزيادة السكانية.

ووضع الحلول الجذرية والمبتكرة للقضاء على المشاكل المتراكمة منذ سنوات طويلة بالعديد من النقاط الساخنة والتى تشهد الإنقطاع المتكرر للمياه ، وكذا تكرار الكسورات والطفح المستمر بها .

جدير بالذكر، انه تم رصد مبلغ 350 مليون جنيه كمرحلة أولى، لتستكمل بشكل تدريجى باقى المناطق بمختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان.

فيما تم توزيع الأعمال على الشركات المتعاونة لنهو مشاكل المناطق الأخرى بالشلال والمنطقة الصناعية والناصرية وأبو الريش والسيل والكرور وخور عواضة ، ودراو وغيرها ، فضلاً عن صيانة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، ودعم الشركة بمعدات جديدة.