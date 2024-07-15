حياة كريمة.. تقديم خدمات طبية مجانية لأهالى قرية الشهابية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية الشهابية - بمركز بلطيم وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، والدكتور مجدى شنح، منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

وقال الدكتور محمد شقوير، إن القافلة ضمت 10 عيادات طبية تخصصية، شملت 9 تخصصات ( الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والعظام، رمد، انف واذن)، واستفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة 1583 مواطن خلال يومي القافلة، كما تم إجراء 228 تحليل طبي بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء 68 حالة أشعة ما بين أشعة عادية وأشعة تلفزيونية، كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لـ 703 مواطنين خلال 17 ندوة على مدار اليومين.

وأضاف شقوير، في إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري) تم عمل إجراء 176 فحصا طبيا لـ 88 مواطنا خلال القافلة، كما تم تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ12 مريضا، كما تم تحويل 9 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.