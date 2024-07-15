حكومة ستارمر تعلن أكثر من 35 قانون جديد لـ"إعادة بناء بريطانيا" في خطاب الملك

كتبت : نهال أبو السعود

أعلنت حكومة حزب العمال المنتخبة حديثا في بريطانيا أنها ستكشف النقاب عن أكثر من 35 مشروع قانون خلال أول خطاب للملك تشارلز الثالث منذ توليها السلطة، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

ومن المقرر أن يلقي الملك تشارلز خطابه يوم الأربعاء، حيث سيشهد إعلان الملك عن خطط الحزب المستقبلية للسلطة في احتفال بالبرلمان، ووعد الوزراء بالتركيز على النمو الاقتصادي وضمان دعم التشريعات لمهمتهم المتمثلة في "إعادة بناء بريطانيا".

وبحسب التقرير، ستتضمن مجموعة مشاريع القوانين وعودًا ببناء المساكن وتحسين النقل وزيادة الوظائف وتأمين الطاقة النظيفة - مما يعكس الخطوات الأولى التي اتخذها كير ستارمر للحكومة والتي خاض حملته الانتخابية عليها خلال الانتخابات العامة.



خطاب الملك

وأكد داونينج ستريت ان هناك مشروع قانون جديد لفرض قواعد إنفاق صارمة جديدة، مصممة لضمان النمو الاقتصادي، مع تجنب الفوضى التي تركت الأسر مع فواتير متصاعدة وأحدثت البؤس في حياة الناس، من خلال تعزيز دور مكتب مسؤولية الميزانية (OBR).

وسوف يكون هناك تشريع "لتمكين المناطق من تحقيق التغيير لمجتمعاتها"، مع وعد "بإعادة السلطة إلى القادة المحليين الذين يعرفون ما هو الأفضل لمناطقهم، وقد أشارت التقارير أيضًا إلى أن إصلاح مجلس اللوردات سوف يشمل ذلك، والذي قد يؤدي إلى إجبار النبلاء على التقاعد في سن الثمانين، إلى جانب خارطة طريق للتخلص من النبلاء الوراثيين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر : "إن عملنا عاجل ليس لدينا وقت نضيعه .. نحن ننطلق بسرعة من خلال طرح القوانين التي سنحتاجها لإعادة بناء بلدنا على المدى الطويل وأجندتنا الطموحة والمكلفة بالكامل هي الدفعة الأولى لهذا التغيير".

وفي إشارة أخرى إلى ما قد يظهر في الخطة، أضاف ستارمر: "من الطاقة إلى التخطيط إلى القواعد المالية غير القابلة للكسر، فإن حكومتي جادة في توفير الاستقرار الذي سيعمل على تعزيز النمو الذي سيخلق الثروة في كل ركن من أركان المملكة المتحدة لن تكون مهمة التجديد الوطني سهلة، وهذه مجرد دفعة أولى لخططنا للسنوات الخمس المقبلة، لكن التشريع المنصوص عليه في خطاب الملك سيبني على زخم أيامنا الأولى في المنصب ويحدث فرقًا في حياة العمال".

وسيعود رئيس الوزراء البريطاني يوم الخميس إلى المسرح العالمي باستضافة اجتماع المجتمع السياسي الأوروبي في مسقط رأس ونستون تشرشل، قصر بلينهايم حيث سيجتمع أكثر من 45 زعيمًا يوم الخميس لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه أوروبا، بما في ذلك الهجرة والطاقة والدفاع في أول الاجتماعات التي تستضيفها المملكة المتحدة.

وسيعقد ستارمر محادثات مع رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث تحاول الحكومة الجديدة بناء علاقات اكبر مع الشركاء الأوروبيين الرئيسيين وفقا لما جاء في بيان لداونينج ستريت

وأضاف ستارمر، مشيراً إلى تحديات مثل حرب أوكرانيا وعبور القوارب الصغيرة: "لقد قلت إنني سأغير الطريقة التي تتعامل بها المملكة المتحدة مع شركائنا الأوروبيين، والعمل بشكل تعاوني لدفع التقدم نحو الأمام في مواجهة هذه التحديات التي تواجه الأجيال، وأن هذا العمل سيبدأ في اجتماع المجتمع السياسي الأوروبي يوم الخميس".