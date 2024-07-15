تجمد مياه البحار فى الأرجنتين بسبب موجة الصقيع ومصرع شخصين بتشيلى.. فيديو

فاطمة شوقى

تعيش الأرجنتين حالة الطوارئ بسبب موجة الصقيع التى جعلتها تتجمد، وضربت موجة قطبية غير مسبوقة الأرجنتين وتشيلي، حاملة معها برودة شديدة وضعت 15 مقاطعة أرجنتينية والعديد من المناطق التشيلية في حالة تأهب.



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (SMN) تحذيرات بسبب درجات الحرارة المتجمدة، التي انخفضت إلى ما دون المستويات الطبيعية في أكثر من نصف الأرجنتين، مما أثر على الحياة اليومية وصحة السكان.



لم تقم الموجة القطبية بتجميد الهواء فحسب، بل البحر أيضًا. وفي تييرا ديل فويجو، بالقرب من سان سيباستيان، تحولت أمواج البحر إلى جليد، وهي ظاهرة نادرة ناجمة عن انخفاض درجات الحرارة، التي وصلت إلى -15 درجة مئوية مطلع الأسبوع الماضي، مما يجعل باتاجونيا أبرد منطقة على وجه الأرض، وفقا لعالم المناخ راؤول كورديرو كاراسكو من جامعة سانتياجو دى تشيلي.



الارجنتين 1



الارجنتين



وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أن شلال في باتاجونيا الأرجنتين أصبح متجمدا بسبب درجات الحرارة المنخفضة للغاية، التي وصلت إلى -20 درجة مئوية، ووصلت أقل من ذلك فى ريو توربيو، سانتا كروز.



وفي الأرجنتين، بدأت عطلة نهاية الأسبوع بانخفاض كبير في درجات الحرارة، مع تسجيل تساقط الثلوج في مناطق غير معتادة مثل محيط مار ديل بلاتا في مقاطعة بوينس آيرس



وتشكل درجات الحرارة المنخفضة هذه خطراً كبيراً على الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.



وشهدت باتاجونيا، إحدى المناطق الأكثر تضررا، تساقط ثلوج كثيفة أغلقت طرق الوصول الرئيسية، خاصة في تشوبوت، حيث تقطعت السبل بعشرات المركبات بين تريليو وكومودورو ريفادافيا.



وعلى الرغم من تحسن الوضع بشكل طفيف بحلول إلا أن منطقة سانتا كروز الجنوبية الشرقية لا تزال تحت الإنذار الأصفر، في حين أن المناطق الجبلية والشمالية الغربية من المقاطعة تحت الإنذار الأحمر بسبب درجات الحرارة القصوى التي يمكن أن تؤثر على صحة سكان المقاطعة بأكملها.

الوضع في تشيلي



وتواجه تشيلي أيضًا عواقب هذه الموجة الباردة الشديدة. تم إغلاق ممر Cristo Redentor الدولي في ميندوزا بسبب تساقط الثلوج بكثافة ودرجات حرارة تصل إلى -3 درجات مئوية، مما أدى إلى تقطع السبل بنحو ألفي شاحنة لمدة 18 يومًا، ولسوء الحظ، توفي سائقان (واحد برازيلي والآخر تشيلي) بسبب الظروف القاسية.