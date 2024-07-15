بشعار "صيف شبابنا".. جلسات رياضية للسيدات بمراكز شباب الأقصر فى إجازة الصيف

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات جلسات رياضية للسيدات في مراكز الشباب تزامناً مع الأجازة الصيفية، وذلك تحت شعار "صيف شبابنا" برعاية أندية السكان في المحافظة، حيث تم تنظيم جلسة رياضية بمركز شباب المريس تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتورة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

ومن جانبه، صرح صلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة جلسة رياضية بمركز شباب المريس، بحضور أعضاء أندية السكان من مراكز الشباب، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة وفي إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية، حيث يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة إتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) .

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم يتم تنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان، حيث أن البرنامج هدفه شغل أوقـات الفراغ الشباب والفتيات من خلال ممارسة مختلف والعديد من الأنشطة الرياضية التي تعود بالنفع والفائدة على المشـاركة وتساهم في صقـــل مــواهبهـم وبنــاء شـخصيــاتهـم، حيث يتم ذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية، وفريق عمل الإدارة، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، وبالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة إتجاه، وقام بإدارة الجلسة المدربة سارة عبد الملاك وبحضور علاء عبد الحفيظ أحمد منسق أندية السكان بالمحافظة، وهبة محمد حسن منسق إتجاه بالمحافظة.

وأكد صلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على إنه تتضمن مبادرة صيف شبابنا مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر.



جانب من جلسات رياضية للسيدات في مراكز الشباب بالأقصر



جلسات رياضية للسيدات في مراكز الشباب بالأقصر بالأجازة الصيفية



جلسات رياضية للسيدات في مراكز الشباب بالأقصر



فعاليات جلسات رياضية للسيدات في مراكز الشباب بالأقصر