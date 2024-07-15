اليوم السابع.. الرئيس السيسي يكرم الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها تكريم الرئيس السيسي الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية..

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