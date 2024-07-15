اليوم السابع
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اليوم السابع.. الرئيس السيسي يكرم الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية

الإثنين، 15 يوليو 2024 07:16 م
اليوم السابع.. الرئيس السيسي يكرم الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها تكريم الرئيس السيسي الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية..

 

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