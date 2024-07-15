اليابان تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 60-66% بحلول 2035

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قالت مصادر حكومية يابانية، إن البلاد تخطط لوضع هدف جديد لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بنسبة تتراوح بين 60 و66 بالمئة بحلول العام المالى 2035، في الوقت الذى تستعد فيه البلاد لصيف حار آخر بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى.

وتهدف اليابان، خامس أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، حاليًا إلى الحد من الانبعاثات بنسبة 46 بالمائة في العام المالي 2030 مقارنة بمستويات العام المالي 2013. لكنها من المرجح أن تكون في طريقها لتحقيق خفض بنحو 60 بالمئة في السنة المالية 2035، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.



وقال أحد المصادر: "لا نعتقد أن بإمكاننا تأمين الدعم من داخل البلاد وخارجها لهدف أقل من 60 بالمئة".



وأضاف المصدر أيضًا "إن 66% هو رقم يجب على اليابان أن تدركه، شئنا أم أبينا"، علمًا بأن هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة دعت إلى خفض بنسبة 60% عن مستويات 2019 لتحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ. وهو ما يمثل خفضاً بنسبة 66% عن مستويات العام المالي 2013 - العام القياسي لليابان .



وتدعو المجموعات البيئية اليابان إلى أن تكون مثالا يحتذى به من خلال استهداف إجراء تخفيضات أعمق، مشيرة إلى أن الاقتراح الذي قدمته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هو متوسط ​​عالمي وأن الدول الصناعية تتحمل مسؤولية أكبر تاريخيا عن الانبعاثات التي أدت إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.



ووفقًا لتقرير أصدرته وزارة البيئة اليابانية في شهر أبريل، فإن انبعاثات الغازات الدفيئة الوطنية للعام المالي 2022، بعد طرح الانبعاثات التي امتصتها الغابات، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 1.09 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو انخفاض بنسبة 22.9% مقارنة بالعام المالي 2013.



و أوضح التقرير أن الرقم يشير إلى "اتجاه تناقصي مطرد نحو صافي الصفر في عام 2050".



وبينما يسعى العالم لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بموجب اتفاقية باريس، تعد اليابان من بين العديد من الدول التي تعهدت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.



وصافي الانبعاثات الصفري هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر، مع إعادة امتصاص أي انبعاثات متبقية من الغلاف الجوي، عن طريق المحيطات والغابات على سبيل المثال.