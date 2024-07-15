الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 200 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت حركتي الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال 24 ساعة حيث تم تداول 200 ألف طن بضائع تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الإستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت حيث تصدرت بضائع الصب الجاف طليعة البضائع المتداولة حيث تم تداول ما يقارب 128 ألف طن.

واضاف فى بيان اليوم انه تم تداول 2042 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1017 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1025 حاوية بما يشكل نسبة 50.2% تقريبا بالمقارنة بالحاويات الوارد في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة يكاد يصل لحد التساوي بالإضافة إلى تداول 533 حاوية ترانزيت .

وفي ذات السياق فإنه قد جرى خلال ال 24 ساعة الماضية العمل على شحن وتفريغ 39 سفينة حيث شكلت سفن البضائع العامة النسبة الأكبر من تلك السفن بواقع 23 سفينة تليها سفن الحاويات والصب الجاف بواقع 7 سفن لكل منهما ثم سفن الصب السائل بواقع سفينتين.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.