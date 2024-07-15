الناتو يتمنى الشفاء العاجل لترامب ويؤكد أن حلفاءه يقفون معاً للدفاع عن الحرية

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أعرب الأمين العام لحلف الأطلسي (ناتو) ينس شتولتينبرج عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من إصابته في حادث إطلاق النار الذى تعرض له أثناء إلقائه خطابا بمؤتمر انتخابي حاشد بمقاطعة بتلر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.



وقال أمين عام الناتو - في معرض تدوينة له بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) فيما يتعلق بهذا الشأن - إنه شعر بصدمة لدى سماعه نبأ محاولة اغتيال ترامب وإنه يتمنى له الشفاء العاجل مما أصابه من جراء هذا الحادث..معربا عن إدانته لهذا الهجوم لأنه ليس هناك مكان للعنف السياسي في النظم الديمقراطية..مؤكدا أن حلفاء الناتو يقفون معاً من أجل الدفاع حريتهم وقيمهم.



ومن جانبه .. أعرب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو عن شعوره بالاشمئزاز إزاء حادث اطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق ترامب.



وقال ترودو ، في تدوينة نشرها على منصة إكس ، "إن مشاعري تتماثل تماما مع مشاعر الرئيس السابق ترامب ومع مشاعر كافة الذين كانوا يشاركون في هذا المؤتمر الانتخابي ومع كافة الأمريكيين فيما يتعلق بهذا الحادث"..مؤكدا أن العنف السياسي لا يمكن قبوله أبداً.