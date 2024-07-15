المصريون بلندن يفتتحون مقرا جديدا لجمعية الجالية المصرية بالمملكة المتحدة

كتب أحمد جمعة

احتفلت جمعية الجالية المصرية بالمملكة المتحدة بافتتاح مقرها الجديد بلندن، بحضور السفير محمد أبو الخير، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في المملكة المتحدة، والذي شدد على ضروة دعم الجاليات المصرية والعمل على مساندة المصريين في الخارج.

أثنى السفير محمد أبو الخير، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في المملكة المتحدة، على نشاط الجمعيات المصرية المتنوع داخل المملكة المتحدة، وأكد على حرص القنصلية العامة على التواصل مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات للتعرف على مشاكل المصريين في بريطانيا وبحث طرق حلها.

أشار السفير أبو الخير إلى اجتماعه الدائم مع أعضاء المجلس المصري ببريطانيا – الذي يضم 9 جمعيات مصرية مختلفة تمثل المصريين في لندن وشمال انجلترا واسكتلندا وايرلندا الشمالية - بشكل فصلي (ربع سنوي) للوقوف على متطلبات المصريين في بريطانيا وكيفية تطوير الخدمات القنصلية المقدمة لهم.

قدر السفير عدد المصريين في بريطانيا بنحو 250 ألف مصري، تتنوع طلباتهم بين تحرير توكيلات وتصديق على المستندات، وتجديد جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي، فضلا عن استخراج شهادات الميلاد والوفاة، والمساهمة في مبادرات تسوية الموقف التجنيدي.

ولفت السفير خلال الحفل إلى أعمال التطوير المستمرة بمبنى القنصلية العامة بلندن، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمصريين والأجانب، وتشمل توسيع صالات استقبال المواطنين وتحديث الأنظمة الالكترونية المستخدمة في تقديم الخدمات القنصلية لتقليل الوقت الزمني المستغرق في إنهاء المعاملات، حرصا من القنصلية على إنهاء أغلب المعاملات في نفس يوم التقديم.

وأشار السفير إلى توافر جميع المستندات المطلوبة للتقديم على الخدمات القنصلية المتنوعة على الموقع الالكتروني للقنصلية العامة في لندن، وكذلك نماذج التأشيرات والتوكيلات الرسمية، وهو ما يساهم في تقليل المدة الزمنية لإنجاز الخدمة القنصلية. كما لفت القنصل العام إلى تخصيص موظف مختص بالتواصل المستمر مع المواطنين سواء خلال ساعات العمل الرسمية – عبر البريد الالكتروني - أو خارج ساعات العمل الرسمية عبر الهاتف، إذ خصصت القنصلية رقما للتواصل في حالات الطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

يتوجه القنصل العام إلى اسكتلندا في أكتوبر القادم، للإجتماع بأعضاء الجالية هناك، وبحث طرق تسهيل تقديم الخدمات القنصلية إلى المصريين المقيمين في المناطق البعيدة عن لندن.