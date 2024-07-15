المجلس الأوروبى يمدد عقوباته ضد إيران عاما جديدا بسبب دعم روسيا

بروكسل (أ ش أ)

أعلن المجلس الأوروبى، اليوم الاثنين، تمديد الإجراءات التقييدية على إيران لمدة عام آخر ينتهى فى 27 يوليو 2025، فى ضوء استمرار الدعم العسكرى الذى تقدمه إيران إلى روسيا فى حربها ضد أوكرانيا.

وجاء في بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، أن المجلس الأوروبى مدد الإجراءات التقييدية ضد إيران حتى 27 يوليو 2025، في ضوء استمرار الدعم العسكرى الإيرانى للعمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، على أن تستمر مراجعة هذه الإجراءات التقييدية الحالية سنويًا".

وأضاف البيان، أن نظام العقوبات الحالي ينطبق على 12 شخصًا وتسعة كيانات، فيما يخضع المستهدفون لتجميد أصولهم ويُحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر أو بما يصب في مصلحتهم، بالإضافة إلى ذلك، ينطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين فى القائمة.