القابضة للغازات: وصول 5 شحنات بكمية 155 ألف متر غاز مسال والباقى يصل تباعا

كتبت -مروة الغول

أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ، أن شحنات الغاز الطبيعي المسال التى تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو الحالى ، والبالغة 21 شحنة ، وصل منها 5 شحنات بكمية حوالى 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال، تم استقبالها على سفينة إعادة التغويز الموجودة حالياً فى ميناء سوميد بالعين السخنة وسفينة إعادة التغويز الموجودة فى ميناء العقبة.

وشددت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن وباقى الشحنات المتعاقد عليها ستصل تباعاً وفق الجدول الزمنى المتفق عليه لاستلام الشحنات .



