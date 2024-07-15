الجزائر تؤكد دعمها لإجراء تحقيق دولى بشأن استخدام مواد كيميائية ضد الفلسطينيين

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أكدت الجزائر دعمها للطلب الذى تقدمت به دولة فلسطين من أجل الحصول على المساعدة التقنية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك التحقيق فى حوادث متعلقة باستخدام مواد كيميائية من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة.



جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها ممثلة الجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفيرة سليمة عبد الحق، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ106 للمجلس التنفيذي المنعقدة بلاهاى.



وأكدت الدبلوماسية الجزائرية ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة خطر الإرهاب الكيميائي، الذي يتزايد تهديده مع التقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذى يحمل معه إمكانيات كبيرة لتشكيل تطوير ونشر واستخدام الأسلحة الكيميائية عبر مختلف المجالات.



وشهدت هذه الدورة مناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك استعراض مختلف التطورات التي عرفتها المنظمة منذ نهاية الدورة السابقة للمجلس، من بينها المسائل المتعلقة بالصناعة الكيميائية.