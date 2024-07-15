البابا تواضروس الثانى يستقبل عددا من الأساقفة فى المقر الباباوى.. صور

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الاثنين، عدد من الأساقفة لمناقشة الموضوعات الكنسية الهامة، ومن أبرز الأساقفة نيافة الأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية ومير، بمحافظة أسيوط، حيث عرض على قداسته بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة في الإيبارشية.

واستقبل قداسة البابا أيضا نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان، حيث تم خلال اللقاء عرض ومناقشة عددًا من الملفات الخاصة بالعمل الرعوي في الإيبارشية، وكذلك أيضا الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، بمحافظة سوهاج،

واستقبل أيضا نيافة الأنبا أندراوس مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم، بمحافظة أسيوط، حيث عرض على قداسته بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة في الإيبارشية.



قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا توماس



قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا بيشوي



قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا إسحق