الأزهر يحيى ذكرى عاشوراء بإفطار جماعى للطلاب الوافدين لمدة 3 أيام.. صور

كتب لؤى على

في إطار مبادراته الإنسانية الداعمة لطلاب العلم من مختلف الدول الإسلامية، أقام الأزهر الشريف إفطارا جماعيا ضخما احتفالا بذكرى عاشوراء الكريمة، ويستمر الإفطار لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم، في صحن الجامع الأزهر.

وشهد الإفطار الذي نظمته إدارة الجامع الأزهر، في يومه الأول توزيع 3000 وجبة إفطار على الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم الذين يدرسون بالأزهر الشريف، وتأتي هذه المبادرة تجسيدا لقيم التكافل والتآخي التي يدعو إليها الإسلام، وحرصا من الأزهر على توفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم لطلب العلم في رحاب الأزهر الشريف.

تأتي هذه المبادرة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف.



الإفطار بالأزهر الشريف



حفل الإفطار الجماعى بالأزهر



جانب من حفل الإفطار