اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 15 شخصا خلال مهرجان موسيقي في سلوفاكيا إثر عاصفة

الإثنين، 15 يوليو 2024 11:02 م
إصابة 15 شخصا خلال مهرجان موسيقي في سلوفاكيا إثر عاصفة شرطة سلوفاكيا
أ ش أ

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أكد منظمو مهرجان موسيقي في سلوفاكيا إصابة حوالي 15 شخصًا وتدمير مرافق خارجية إثر عاصفة، وذلك وفقًا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.


وذكر منظمو مهرجان بوهودا الذي أقيم في ترينسين غرب سلوفاكيا أنه في في البداية كان هناك 8 جرحى، لكن هذا الرقم ارتفع لاحقًا إلى ما لا يقل عن 15 مصابًا، معظمهم يعانون من إصابات طفيفة، من قبل الخدمات الطبية الموجودة في الموقع.


وأضاف المنظمون - في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمهرجان - أنه بعد تقييم الوقت المتاح للتحقق من أمن مرافق المهرجان، قررنا إلغاء بوهودا 2024". وقام المنظمون بإحضار حافلات على وجه السرعة لإجلاء المتفرجين إلى مدن مختلفة في المنطقة.







سلوفاكيا

مهرجان موسيقي في سلوفاكيا

ترينسين

شرطة سلوفاكيا




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