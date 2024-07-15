أخبار مصر.. الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة ..

مجلس الوزراء: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

انطلاق بطولة "موتور ويك" بمهرجان العلمين الجديدة أغسطس المقبل.. "فيديو"

بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من تقديم جرمين شلبى، استعرضت خلالها تفاصيل استعدادت شركة بيس آر ايچيبت المنظمة للبطولة لإطلاق الموسم الثالث لبطولة "موتور ويك"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار احتفالات نادي السيارات والرحلات المصري بمرور مائة عام على تأسيسه، تحت اسم جديد موتور ويك (أسبوع المحركات، motor week )، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذى يقام تحت شعار "العالم علمين" فى الفترة من 16 وحتى 24 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة.

المرشحون للكرة الذهبية بعد نهائي اليورو والكوبا.. رودري يتصدر وغياب ميسي

كشفت تقارير صحفية عالمية الترتيب الأقرب لجائزة الكرة الذهبية، بعد نهاية بطولتي يورو 2024 وكوبا أمريكا الذي أسدل الستار عليهما، وهو الترتيب الذي شهد صعود لاعبين وهبوط آخرين كان متوقعا لهما المنافسة على اللقب.

التحالف الوطنى يستقبل منسق الأمم المتحدة فى مصر

استقبل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم، إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة، وقد جاءت هذه الزيارة فى إطار تعزيز أوجه التعاون بين الأمم المتحدة والتحالف، وبحث سبل الدعم المشترك للقضايا التنموية فى مصر.

صفارات الإنذار تدوى فى كريات شمونة وتحذيرات من إطلاق قذائف صاروخية من لبنان

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة بالتزامن مع تحذيرات من إطلاق قذائف صاروخية من لبنان.

الأهلي يعلن تعيين ديميتري لوبوف مديرا فنيا للكرة النسائية لمدة 3 سنوات

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، تعيين الفرنسي ديميتري لوبوف مديرًا فنيًّا لفريق الكرة النسائية لمدة ثلاث سنوات. وقال إن لوبوف سوف يحضر للقاهرة خلال أيام لاستلام المهمة والتنسيق مع شادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية، استعدادًا للموسم الجديد.

النني يرتدي القميص رقم 17 وزيزو 14 مع المنتخب الأولمبي فى باريس

يرتدي محمد النني القميص رقم 17 مع منتخب مصر الأولمبي خلال مشاركته في أولمبياد باريس 2024، بينما يرتدي أحمد سيد زيزو القميص رقم 14، كما يرتدي إبراهيم عادل القميص رقم 10.

الرئيس السيسى للحاصلين على ميداليات ببطولة الألعاب الأفريقية: فرحتوا الناس

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، تكريماً لهم.

وفى كلمة له، رحب الرئيس السيسى باللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية بـ بطولة الألعاب الأفريقية، معربًا عن سعادته بلقائهم، قائلًا: "ألف مبروك وبهنيكم ع اللي حققتوه".

وزير التعليم يناقش مقترحات وحلولا مقدمة من المديريات لمواجهة الكثافة الطلابية

عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعًا مع مديرى مديريات التربية والتعليم ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المدارس بمديريات القاهرة والجيزة والشرقية؛ استكمالًا للقاء الذي تم الأسبوع الماضي، وذلك لمناقشة أهم المقترحات والحلول التي تم تقديمها من المديريات الثلاثة لمواجهة تحدي الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين قبل بداية العام الدراسى 2024/ 2025.

وفد نقابة الصحفيين الفلسطينيين يكرم رئيس تحرير اليوم السابع

كرم وفد نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، اليوم الإثنين، الاستاذة علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، لدورها في دعم القضية الفلسطينية وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي من خلال المواد التي تنشرها اليوم السابع في إطار تغطيتها المكثفة لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في غزة والضفة الغربية.