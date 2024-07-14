141 شهيدا و400 مصاب فى غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وزارة الصحة في غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 141 شهيد و 400 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت عن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 38584 شهيد و88881 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث خلفت هذه المجزرة المروّعة أكثر 100 شخصا، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية.

يذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلية واستهدفت، مصلى قرب المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ في غزة، ما أدى لاستشهاد 22 فلسطينيا على الأقل، وإصابة العشرات.