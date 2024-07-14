وقفة ومسيرة في جنين ومخيمها تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

شاركت جماهير فلسطينية في مدينة جنين ومخيمها، مساء أمس السبت، في وقفة ومسيرة، تنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الكبير في مخيم جنين باتجاه المدينة، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وآخرها مجزرة مواصي خان يونس جنوب القطاع، والداعية إلى الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية للتصدي لهذه الجرائم.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا ووقف الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال عليه، منددين بالصمت الدولي إزاء استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا.