وفاة سائح أمريكى خلال رحلة إلى جبل إتنا بسبب مرض مجهول

فاطمة شوقى

توفى سائح أمريكي يبلغ من العمر 55 عاما بعد إصابته بمرض أثناء نزهة على المنحدر الجنوبي لجبل إتنا في صقلية الإيطالية ، والسبب مرض لايزال مجهولا، حسبما ذكرت خدمة الإنقاذ فى جبال الألب الإيطالية، حسبما قالت صحيفة مساجيرو الإيطالية.

وأشار رجال الإنقاذ إلى أن سبب مرضه لا يزال مجهولا، لكنهم حذروا من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المصحوبة بالرطوبة التى يمكن أن تشكل خطورة على السياح الذين ليس لديهم عادة استعدادات محددة لهذا النوع من الرحلات.



ووصل فريق الإنقاذ فى جبال الألب وسيارة إسعاف جوية إلى الرجل في منطقة نائية، وقال رجال الإنقاذ إن محاولات إنعاشه باءت بالفشل وتم إعلان وفاة الرجل فى مكان الحادث قبل نقل جثته إلى أقرب منطقة خدمة لنقله إلى مشرحة المستشفى.

وقال ألفيو فيرارا، المتحدث باسم خدمة الإنقاذ فى جبال الألب "يجب على السائحين المشاركين في هذه الرحلات ألا يقللوا من المخاطر المرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية والزيادة المفاجئة في الارتفاع".

وأضاف: "في كثير من الأحيان يوافقون على المشاركة في هذه الرحلات التي يصل ارتفاعها إلى ما بين 2000 و2300 متر بعد قضاء اليوم على الشاطئ".

وقال فيرارا إن درجات الحرارة على جبل إتنا قدرت الخميس الماضى بما يتراوح بين 25 و28 درجة مئوية (77 إلى 82 فهرنهايت)، وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت حالة تأهب قصوى بسبب الطقس في سبع مدن، معظمها في وسط البلاد.

وحذروا من أن الظروف الحارة تتفاقم بسبب الرطوبة وتؤثر على الأشخاص الأصحاء والذين يعانون من مشاكل صحية.

وشهد بركان إتنا، أعلى بركان نشط في أوروبا، زيادة كبيرة في النشاط في الأسبوع الماضي.