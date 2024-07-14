وزيرة البيئة: وضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات فى قطاع الصناعة بمصر

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه قريبا سيتم وضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات فى قطاع الصناعة فى مصر، كما سيتم التعاون مع وزارة الصناعة لوضع خارطة طريق واضحة، حول كيفية تبني هذه الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، من أجل تعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، والتعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية.

وشددت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة البيئة داعم حقيقي للقطاع الصناعي فى مصر، وسيتم والعمل على تغيير النظرة لقطاع البيئة على أنه معرقل للصناعة، ولابد من إيصال هذه الرسالة للمستثمرين، واننا داعمين ومحفزين لقطاع الصناعة، وانه سيتم بحث الفرص والتحديات المرتبطة بالآلية الأوروبية، الخاصة بتعديل الحدود الكربونية، الامر الذى يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها، وذلك من أجل ضمان استدامة صادراته، مؤكدة على ضرورة تناول تلك القضية كقطاع كامل للصناعة المصرية، حيث لا بد أن يكون لدينا رؤية شاملة وضمان انتقال عادل بخطة واضحة.