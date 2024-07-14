اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يوليو 2024 04:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الأحد، 14 يوليو 2024 11:06 ص
مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال نشرت عناصرها في البلدة القديمة من مدينة القدس، خاصة عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية، وفرضت قيودا على دخول المصلين.


في سياق متصل، أعلنت مصادر فلسطينية أن مستعمرين وضعوا 3 بيوت متنقلة على أراضي المواطنين في منطقة الركيز بمسافر يطا، لتوسيع مستعمرة "افيغال" المقامة على أراضي الفلسطينيين.







المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى

المستوطنون

المستوطنون الإسرائيليون




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة