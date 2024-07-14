ملك الأردن: أشعر بصدمة وغضب شديدين لمحاولة اغتيال "ترامب"

كتب محمد شرقاوى

عبر ملك الأردن، عبدالله الثاني بن الحسين، عن شعوره بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، وقال: "أشعر بصدمة وغضب شديدين لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي، وندين كل أنواع العنف السياسي"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفجر اليوم، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إطلاق نار أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.