مصرع 3 أشخاص إثر وقوع انهيار أرضى بغرب اليابان

أحمد علوى

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر وقوع انهيار أرضي في إحدى المناطق السكنية بمدينة "ماتسوياما" بمحافظة "إهيمه" الواقعة غربي اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن منحدرا جبليا انهار في حوالي الساعة الرابعة من فجر يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي للبلاد)؛ ما تسبب في اجتياح الطمي للمنازل والمباني السكنية القريبة وفقدان أسرة مؤلفة من 3 أشخاص تعيش في منزل خشبي بالمنطقة التي ضربها الانهيار الأرضي.

وأكد مسؤولون بالمحافظة أن رجال الإطفاء والشرطة تمكنوا بعد ظهر اليوم من العثور على جثث ثلاثة أشخاص بعد تنفيذ عملية بحث في المنطقة.. وجار التأكد من هُويتهم.