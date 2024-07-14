ما إيجابيات وسلبيات الإكثار من الثناء على طفلك؟

كتب - حسام الشقويرى

إن مدح الطفل هو شكل من أشكال التشجيع، فهو يعزز ثقة الطفل بنفسه وتقديره لذاته، ويسمح له بخوض المزيد من التحديات من أجل بناء شخصيته، ولكن هل هناك جانب سلبي للمدح المفرط للطفل قد يكون له تأثير سلبي، ما يجعل الطفل يبحث عن مثل هذه العبارات كوسيلة لإثبات صحة جميع أفعاله، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.

عندما تمدح طفلك، فإن ذلك قد يعزز من ثقته بنفسه، وهو ما قد يلعب دورًا كبيرًا في نموه الشامل، وقد يشجعه أيضًا على التصرف بطريقة ناضجة وإيجابية بعد ذلك.

كما تشجعه على المثابرة، مهما كانت الصعوبات خاصة أنها أداة رائعة لتحفيزه على النضال رغم التحديات، ويمكن للثناء أيضًا أن يعزز العلاقة بين الوالدين والأبناء، فقد يعتقد الطفل أن والديه يراقبانه ويتواجدان في حياته، ويساعد الثناء الطفل على التركيز بشكل أكبر على الجهود التي يبذلها وتحسين نفسه في أي نشاط يمارسه.

وتشير الدراسات إلى أن بعض أنواع المديح يمكن أن تدمر في الواقع دافع طفلك للعمل، واعتمادًا على الظروف، قد يؤدي الثناء أيضًا إلى الإضرار باحترام الطفل لذاته، أو يغذي تطور النرجسية في شخصيته وحبه الزائد لنفسه والأنانية وتعظيم نفسه، كما يكره بعض الأطفال الثناء إذا كان مبالغًا فيه وقد يعتبرون الثناء غير مستحق أو غير صادق.

نصائح لإعطاء طفلك المدح بشكل صحيح

1. الأطفال يحتاجون إلى دعمنا وتشجيعنا طوال الوقت وليس فقط عندما ينجزون شيئًا يستحق الثناء، ويمكن أن يكون الثناء مفيدًا، لكنه ليس الطريقة الوحيدة التي ينقل بها الآباء موافقتهم وقبولهم وتشجيعهم وحبهم.

يحتاج الأطفال إلى معرفة أن لديهم هذا الدعم - خاصة في الأوقات التي يشعرون فيها بالضياع أو الغضب أو الإرهاق لذا ابحث عن طرق لتشجيع الأطفال عندما يفشلون - وليس فقط عندما ينجحون.

2. احترس من المديح غير الصادق يمكن أن يثير المشاعر السلبية

قد يرسل المدح غير الصادق أيضًا رسالة مفادها أننا لا نفهم حقًا أطفالنا

بمجرد أن يصبح الأطفال ناضجين بدرجة كافية لتحليل معتقداتنا ودوافعنا، فقد يصبحون حساسين لتأثيرات المديح غير الصادق وبالنسبة للعديد من الأطفال، يحدث هذا التحول في سن 4 أو 5 سنوات تقريبًا.

3. ابتعد عن الثناء المفرط

هذا النوع من المديح المبالغ فيه أن يؤدي إلى مشاكل خاصة أنها تضع معايير عالية أمام الطفل ولو حققها مرة فلن يستطيع تحقيقها بعد ذلك كل هذا يؤدي لإحباطه.

4. تجنب مدح الأطفال على الإنجازات التي تتحقق بسهولة.