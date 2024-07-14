اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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كلية الزراعة بجامعة بنى سويف تحتفل بتخرج دفعة 2024

الأحد، 14 يوليو 2024 03:46 م
كلية الزراعة بجامعة بنى سويف تحتفل بتخرج دفعة 2024

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احتفلت كلية زراعة جامعة بنى سويف بتخرج دفعة 2024، وسط أجواء من الفرح والسرور من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك في حضور عبد اللطيف هشام عميد الكلية، ووكلاء الكلية عادل محمد جودة، ورأفت محمد جلال، وأحمد هلال، وتحت رعاية منصور حسن رئيس جامعة بني سويف. 

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن

وقدم عبد اللطيف هشام عميد الكلية التهنئة للطلاب الناجحين على تخرجهم، وحثهم على مواصلة التفوق في الحياة العملية، موجهًا الشكر لأولياء الأمور على تحملهم المسئولية تجاه أبنائهم خلال سنوات الدراسة.

وأكد "هشام" أن الكلية أبوابها مفتوحة لكل الخريجين، وأنه هو وأعضاء التدريس في خدمة الطلاب لتقديم أي استشارة أو نصيحة لأى طالب أو طالبة تحتاج المساعدة أثناء الحياة العملية.

وفى السياق ذاته، أوضح محمد سعيد أحمد على، من أوائل الدفعة، أنه يشعر بسعادة غامرة على التكريم والنجاح، مؤكدًا أنه ممتن بالعرفان للكلية وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم معنا فى التعليم والدراسة، وحرصهم على تذليل كل العقبات والمشكلة التى كانت تواجهنا مدة الدراسة.

فيما غمرت السعادة وجوه الطلاب وأولياء الأمور والقيام بتهنئة بعضهم البعض، وتم تقديم عدة فقرات فنية احتفاءً بالخريجين وأولياء أمورهم.

عميد كلية الزراعة والوكلاء
عميد كلية الزراعة والوكلاء

 

كلية الزراعة بجامعة بنى سويف تحتفل بتخرج دفعة 2024 (1)
كلية الزراعة بجامعة بنى سويف تحتفل بتخرج دفعة 2024

 

كلية الزراعة بجامعة بنى سويف تحتفل بتخرج دفعة 2024 (2)
كلية الزراعة بجامعة بنى سويف تحتفل بتخرج دفعة 2024 

 

كلية الزراعة بجامعة بنى سويف تحتفل بتخرج دفعة 2024 (3)
كلية الزراعة بجامعة بنى سويف تحتفل بتخرج دفعة 2024 

 

كلية الزراعة بجامعة بنى سويف تحتفل بتخرج دفعة 2024 (4)
كلية الزراعة بجامعة بنى سويف تحتفل بتخرج دفعة 2024 
 
 

 







كلية الزراعة جامعة بنى سويف

حفل تخرج كلية الزراعة

كلية الزراعة

حفل تخرج

تخرج كلية زراعة جامعة بنى سويف

بنى سويف




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