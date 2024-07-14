قافلة بيطرية مجانا للحفاظ على الثروة الحيوانية بقرية كفر زين الدين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، على استمرار القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم اليوم الأحد 14 يوليو 2024 ، تنظيم قافلة بيطرية مجانيه بقرية كفر زين الدين التابعة لمركز قويسنا، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح حماد، أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة بجامعتى المنوفية والسادات.