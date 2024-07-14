ضبط مخبز ينتج خبزا غير مطابق للمواصفات وبداخله ربع طن دقيق مدعم بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ببحث الشكاوى الواردة وسرعة الاستجابة وحلها مع الجهات المعنية بذلك، مع ضرورة الاهتمام برغيف الخبز البلدي المدعم؛ مراعاة المواطن البسيط، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

وتنفيذا لتلك التوجيهات وردت شكوى من أهالي قرية الوراورة التابعة لمركز ومدينة أبوصوير تفيد بعدم جودة رغيف الخبز وسوء حالته وعدم مطابقته للمواصفات، وعلى الفور كلف محافظ الإسماعيلية مديرية التموين بالإسماعيلية ببحث الشكوى واتخاذ اللازم من إجراءات نحو المخبز محل الشكوى.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، اليوم الأحد، بالتعاون مع مباحث التموين، بتنفيذ حملة تموينية، للتحقق من الشكوى المقدمة وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للمخابز.

وأسفرت تلك الحملة عن تحرير محضر مخالفة للمخبز لتجميعه كمية تقدر بربع طن دقيق بلدي مدعم بهدف التربح والاستيلاء على الدعم.

