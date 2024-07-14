رئيس ميناء الإسكندرية يعقد أول اجتماعاته مع الموظفين عقب توليه المنصب رسميا

الإسكندرية أسماء على بدر

عقد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش اليوم الأحد لقاءه الأول بقيادات هيئة ميناء الإسكندرية والعاملين بها عقب توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بموجب قرار الفريق كامل الوزير - وزير النقل رقم 423 لسنة 2024 وحضر اللقاء اللواء بحري نهاد شاهين علي شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية السابق والذي تولى مؤخرا منصب نائب وزير النقل.

وقال بيان اليوم انه بدأ الإجتماع بتوجيه الشكر للواء بحري نائب وزير النقل واللواء بحري رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية بالشكر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة على ما أبداه من خلال تلك القرارات من ثقة في قيادات النقل البحري وقدرتهم على تحقيق رؤية الدولة في تحويل منظومة النقل البحري بشكل عام وهيئة ميناء الأسكندرية بشكل خاص إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.

وأضاف اللواء بحري أحمد حواش على إدراكه لمقدار ماشهده مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال الأعوام السابقة من تطور مشهود سواء من الناحية تطور الأداء التشغيلي والإداري أو من ناحية دعم الطاقات الإستيعابية والإلتزام بالمعايير العالمية البيئية أو من ناحية التطور الكبير في معدلات إنجاز المشروعات الإستثمارية.

و أكد على حرصه على إستكمال مسيرة الإنجازات والتطوير والنهوض بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية في ظل توجيهات القيادة السياسية و الفريق وزير النقل – والعمل الدؤوب على متابعة تنفيذ المشروعات الإستثمارية وإنهائها وتشغيلها على أعلى قدر من الجودة والكفاءة.

كما أكد على أهمية قيام منظومة العمل بميناء الإسكندرية على تقديم كافة سبل التعاون مع عملاء الميناء والمجتمع المينائي لضمان جودة الخدمات المقدمة وسلاسة منظومة العمل وأيضاً تحقيق التكامل بين مشروعات ونشاطات ميناء الأسكندرية وكافة الموانئ المصرية الأخرى في ظل الرؤية المتكاملة لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري المصرية لتكون مركزا عالميا للنقل واللوجستيات.

وفي سياق متصل فقد أكد للعاملين بهيئة ميناء الأسكندرية على أن أهم عناصر تطور ميناء الأسكندرية هو العنصر البشري حيث سيكون من بين أولويات تطوير إمكانياتهم وتشجيع الإبتكار والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والتأهيل وكذا منح العاملين كافة ما يستحقونه من حقوق ومزايا يكفلها القانون واللوائح المنظمة.

يذكر أن اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش حصل على بكالوريوس العلوم البحرية والدراسات البحرية في عام 1986 وحصل على العديد من الفرق والدورات في المجالات العسكرية والمدنية داخل وخارج جمهورية مصر العربية، كما حصل على ماجيستير العلوم العسكرية من جمهورية مصر العربية وماجيستير كلية الأركان من الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير النقل الدولي و اللوجيستيات.

وقد شغل اللواء بحري اح أحمد عبد المعطي حواش - العديد من المناصب القيادية طوال مدة خدمته العسكرية ، كما شغل منصب نائب رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ثم منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وكذا شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط وذلك قبل صدور قرار الفريق وزير النقل – بتكليف كرئيسا للهيئة العامة لميناء الأسكندرية.