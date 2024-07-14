رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف

كتب - أحمد عبد الهادى

استقبل اليوم الأحد المستشار أحمد عبد الحميد عبود – رئيس مجلس الدولة، المستشار حسني عبد اللطيف –رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد شوقي – النائب العام والمستشار محمد نصر – رئيس محكمة استئناف القاهرة والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى وقيادات النيابة العامة.

وتناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة وتأكيدًا لأواصر العلاقات البناءة والمُثمرة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ومشيدة بجهودة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية.

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة شكره وتقديره إلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يكفُل تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام دور العدالة، والخير لمصرنا الحبيبة.