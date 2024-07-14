رئيس جامعة سوهاج يلتقى الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، لقاءا مع الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بحضور الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إداره المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور سمير عبد المجيد مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور أسامه العريبي نائب مدير مستشفى الطوارئ، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض داخل مقر المستشفى الجامعي القديم.

وفي بدايه حديثه أكد الدكتور حسان النعماني ان مستشفيات سوهاج الجامعية تعد من المنظومات الطبية الرائدة التي تتحمل العبء الأكبر في تقديم الخدمة الصحية لأبناء المحافظة وأبناء محافظات جنوب الصعيد، و تقوم بدور مشهود فى تقديم خدمات طبية متميزة هى الأكبر من نوعها على مستوى صعيد مصر، وما يتضمنه ذلك من إجراء عمليات طبية كبرى وعمليات ذات مهاره ناجحة وذلك بما تمتلكه من إمكانيات علمية وكوادر طبية متميزة.

وقال "النعماني"، إن المستشفيات الجامعية تشهد طفرة من أعمال التطوير والبناء والتوسعات المستمرة وذلك ضمن مساعى الجامعة الهادفة لمواكبة التطورات والتوسعات بها لخدمة المرضي المترددين عليها حيث سيتم قريباً تشغيل مستشفي شفا الاطفال التي تعد أكبر مجمع طبي للأطفال علي مستوي الجمهورية لخدمة محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، كما سيتم تشغيل مستشفى الجراحات المتخصصة القلب والصدر، والمخ والأعصاب، لتكون أضافه للمنظومة الصحية داخل المحافظة لتقديم الخدمات الطبيه والعلاجية للمواطنين.

وخلال لقاءه حث "النعماني" شباب الأطباء علي ضرورة حسن التعامل مع المرضى وطمأنة ذويهم، و بذل قصاري جهدهم في تقديم الخدمه الطبيه والرعايه الصحية للرضي، وان يتحلوا بالصبر والتماسك والصلابة في المواقف الصعبه، فمهنة الطبيب تعد في المقام الأول من المهن الإنسانية التي تعمل في خدمة البشرية لإنقاذ حياه المرضي وتخفيف أوجاعهم.

وخلال اللقاء استمع رئيس الجامعة الي مقترحات واحتياجات شباب الأطباء، مشيداً بجهودهم المبذولة علي مدار الساعة في خدمة و علاج المرضى والمصابين، والعمل علي مواجهة أي قصور قد يؤثر سلباً علي سير العمل بها، وذلك لزيادة مستوى رضاء المرضى عن الخدمات الطبية المقدمة، وتوفير جميع الإحتياجات اللازمة لها.