رئيس جامعة المنوفية يراس لجنة اختيار عميد كلية الصيدلة

المنوفية - محمد فتحى

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع اللجنة المختصة باجراء المقابلات للمرشحين لشغل وظيفة عميد كلية الصيدلة ،و قد ضمت اللجنة في عضويتها ،الدكتور صقر أحمد صقر رئيس الجامعةالأسبق ، والدكتورة مرفت السيد عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق الأسبق ، والدكتور عبد الفتاح بدر محمد الأستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان، والدكتور أبو الخير احمد عطية عميد كلية الحقوق السابق.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد القاصد، أن اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة يتم وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة مع الإلتزام بالنزاهة والشفافية.

واستقبلت اللجنة المرشحين لشغل منصب العميد وهم، الدكتور هيثم ميمون عباس، والدكتور أحمد محمد عاطف، والدكتورة داليا إبراهيم حمدان.