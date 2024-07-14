حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمنطقة المركزية فى مدينة دمياط الجديدة

دمياط - معتز الشربينى

صرح الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه وفى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة، تم اليوم تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح الدكتورمحمدخلف الله، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد (20) محضر إشغال فورى، بالإضافة إلى ضبط مجموعة كبيرة من المضبوطات المختلفة والمتنوعة (موازين ، ثلاجات عرض ، أنابيب غاز ، كراسى ، إستاندات .... إلخ)، وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين، بجانب رفع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيتريات على المسطحات الخضراء، وكذا تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة ، ومكبرات الصوت مع الباعة الجائلين، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بالمخازن المركزية بالجهاز، وإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائياً على جميع الظواهر العشوائية بالمدينة ، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على القضاء على جميع المخالفات والتعديات بالمدينة، والتى تسىء للمظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

ونوه أن هذه الحملات تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز بمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة.