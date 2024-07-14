جامعة بنها تدشن مبادرة "اتعلم أكتر" بمراكز شباب القليوبية

القليوبية ـ إبراهيم سالم

دشن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مبادرة "اتعلم أكتر بمراكز شباب القليوبية"، بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومسئولى مراكز الشباب بالقليوبية.

وتستهدف المبادرة الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة، وتنفذ بـ 140 مركز شباب بإجمالي 30000 مستفيد من أعضاء هذه المراكز، والتي ستُقام لمدة 3 أشهر خلال الإجازة الصيفية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن مشاركة جامعة بنها بالمبادرة يأتى فى إطار دورها كبيت خبرة لمحافظة القليوبية من خلال تقديم الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب من كليات الجامعة في مختلف التخصصات، معربا عن سعادته بالمبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة والتي تستهدف الوصول إلي أكبر عدد من المستفدين من النشىء والشباب لتطوير كفاءتهم تحقيقا لرؤية واستراتيجية الدولة 2030.

وأضاف الدكتور السيد فودة، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة حريص من خلال المشاركة بالمبادرة علي تنمية مهارات النشء بالشكل الذي يساهم فى تنمية الوعي لديهم وتنمية وتطوير مهارات طلاب الجامعة من خلال التدريب الميداني خلال الإجازة الصيفية.

من جانبه، أشار الدكتور محمود الصبروط، إلى أن مبادرة "اتعلم أكثر بمراكز الشباب"، تهدف إلى تعليم النشيء مبادئ اللغة الإنجليزية والرسم الفني ومبادئ اللغة العربية ونشر رياضة الفتاة والمرأة داخل القري، معربا عن امتنانه بالتعاون المثمر والبناء مع جامعة بنها كونها احد أكبر وأعرق المؤسسات التعليمية.