تليجراف: حكومة بريطانيا تضع إجراءات جديدة للحد من الهجمات الإلكترونية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة التليجراف البريطانية إنه من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية عن إجراءات جديدة لوقف الهجمات الإلكترونية الروسية والصينية، بعد الهجوم المدمر الذى تعرضت له خدمات الصحة الوطنية الشهر الماضى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية إشارتها إلى أن خطاب الملك تشارلز المقرر يوم الأربعاء سيشمل التزاما بتعزيز القواعد لمنع الأطراف المارقة من الإضرار بالخدمات العامة.

وذكرت الصحيفة أن مقدمى الخدمات الأساسية مثل خدمات الصحة الوطنية وشبكة المواصلات يتعرضون بالفعل لنظام سلامة من أجل الحد من مخاطر الهجمات الرقمية. إلا أن القواعد المتعلقة بالمتعاقدين من طرف ثالث أقل تقييدا فى الوقت الراهن.

وفى الشهر الماضى، تعرضت صناديق المستشفيات الخاصة بهيئة الصحة الوطنية لاختراق مما تسبب فى تأجيل أكثر من 800 عملية جراحية مقررة و700 موعد طبى. وتعطل المرضى ومن بينهم من هم بحاجة إلى علاج من السرطان وعمليات نقل الأعضاء.



ويعتقد أن الاختراق قامت به عصابة جريمة الكترونية روسية تدعى كيلين. وتم الاختراق من خلال هجوم فدية على أجهزة الكمبيوتر التي تديرها سينوفيز، التي تقدم خدمات الباثولوجى للمستشيفيات وجراحات الممارس العام فى العاصمة.

ومن المتوقع أن تلزم الحكومة الجديدة أن كل مقدمة البنية التحتية الأساسية يفهمون ويحمون سلاسل التوريد الخاصة بهم من الهجوم. ورما تشكل الإجراءات أيضا تقديم إدارة البيانات الخاصة بالهجمات الإلكترونية للاستفادة من حوادث الاختراق السابق.

وقال مصدر فى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنه من الواضح بشكل مؤلم كيف يمكن أن تتعرض المناطق الضعيفة فى خدمات الصحة للهجوم. مشيرا إلى أن الهجمات الأخيرة سببت فوضى هائلة وتأخير فى العلاج. وقد رأى المهاجمون رابطا ضعيفا فى خط إمداد الصحة الوطنية واستغلوه بلا رحمة.