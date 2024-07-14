بايدن يؤجل رحلته إلى ولاية تكساس بعد محاولة اغتيال ترامب

أحمد علوى

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرجأ رحلة مقررة إلى ولاية تكساس بعد محاولة اغتيال منافسه في الانتخابات الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بيان البيت الأبيض: 'الرئيس يعيد جدولة رحلته إلى تكساس، التي كان من المقرر أن تتم يوم الاثنين 15 يوليو'، وذلك بعد يوم من إصابة ترامب في إطلاق نار خلال فعالية انتخابية في بنسلفانيا.

وكشف مصدر أمريكي مطلع عن إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية بمنافسه الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة 2024 دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال ليلة أمس السبت. وقال المصدر الأمريكي إن المكالمة كانت “جيدة” و”قصيرة ومحترمة”.

وبخلاف مكالمة أمس السبت، لم يتحدث الرجلان بشكل مباشر منذ سنوات، ولقد تفاعلوا من خلال المشرفين خلال مناظرة رئاسية جرت بينهما واذاعتها شبكة CNN الشهر الماضي.