المرشح الرئاسى روبرت كينيدى يدعو إلى الوحدة فى أعقاب حادثة ترامب

أحمد علوى

يدعو المرشح الرئاسي المستقل روبرت ف. كينيدي إلى الوحدة في أعقاب قيام الخدمة السرية بإخراج الرئيس السابق دونالد ترامب من المسرح في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال في منشور على موقع X: "الآن هو الوقت المناسب لكل أمريكي يحب بلادنا أن يتراجع عن الانقسام، وينبذ كل أشكال العنف، ويتحد في الصلاة من أجل الرئيس ترامب وعائلته".

ولا تزال تفاصيل الحادث الذي وقع في التجمع الحاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا متناثرة، لكن الدماء كانت على وجه ترامب عندما تم نقله من المسرح بعد سماع دوي انفجارات عالية. وقال متحدث باسمه إنه "بخير".

وقام العديد من حلفاء دونالد ترامب والمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس بتغريد رسائل الدعم والصلاة للرئيس السابق، الذي أصيب في تجمع حاشد في بتلر، بنسلفانيا، قبل لحظات.

إذ قال سيناتور فلوريدا ماركو روبيو: "أصلي من أجل الرئيس ترامب وجميع الحاضرين في التجمع الحاشد في بنسلفانيا اليوم".

سيناتور أوهايو جي دي فانس، قال الجميع ينضمون إلي في الصلاة من أجل رئيسنا ترامب والجميع في هذا التجمع. وأرجو من الجميع على ما يرام."



واما حاكم ولاية داكوتا الشمالية، دوج بورجوم: من فضلك انضم إلي وكاثرين في الصلاة من أجل الرئيس ترامب وعائلته وكل من يحضر المسيرة اليوم” و”نعلم جميعًا أن الرئيس ترامب أقوى من أعدائه. واليوم أظهر ذلك."