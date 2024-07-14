اليوم السابع
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الأحد، 14 يوليو 2024 04:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكويت تدين المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وقصف مخيم النازحين في خان يونس

الأحد، 14 يوليو 2024 07:00 ص
الكويت تدين المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وقصف مخيم النازحين في خان يونس خان يونس
أ ش أ

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أدانت دولة الكويت بأشد العبارات المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والاعتداءات المتعمدة على فرق الإغاثة، والتي كان آخرها القصف الذي تعرض له السبت مخيم النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت دولة الكويت - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - أن ماتقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات إجرامية واضحة وصريحة، يمثل جرائم حرب واستخفافا بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان المستمر منذ شهر أكتوبر الماضي.  


وجدد البيان دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام قوات الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة.







الكويت

الاحتلال

فلسطين

خان يونس

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