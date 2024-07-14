الكشف على 523 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بأبو تشت ضمن "حياة كريمة" بقنا

قنا صابر سعيد

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف عبد الباقى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على532 مواطنا بواقع " 302 حالة طب أطفال، 121 حالة أمراض باطنة، 63 حالة أمراض نساء وتوليد، 110 حالة أسنان، 26 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 51 حالة، و 18 حالة موجات صوتية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 47 حالة، وتحويل حالتين تتطلب رعاية أكثر إلي العيادات، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‬وقال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل وصرف جميع الأدوية بالمجان، تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلي أنه على هامش القافلة تم عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 77 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.