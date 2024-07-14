اليوم السابع
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الرئيس الصربى: أدعو الشركات المصرية للمشاركة فى بناء مشروعات بلجراد

الأحد، 14 يوليو 2024 12:47 م
الرئيس الصربى: أدعو الشركات المصرية للمشاركة فى بناء مشروعات بلجراد رئيس صربيا
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: "أمامنا الكثير لنفعله من أجل تطوير العلاقات بين مصر وصربيا وأتمنى أن نكون قادرين على تحقيق كل أوجه التعاون بالشكل الأمثل.. وندعو الشركات المصرية للمشاركة في المنتدي القادم عام 2027 لكي نرى الشركات المصرية وكيف ستشارك في بناء مختلف المشروعات في بلجراد".

وأضاف خلال كلمته في منتدي الأعمال المصري الصربي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "هناك شركات مصرية بالفعل جاءت إلى صربيا وتم التنسيق معها من أجل العمل في بلجراد.. وتربطنا بمصر علاقات صداقة نتطلع لتعزيزها".







رئيس صربيا

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رئيس الوزراء

منتدي الاعمال المصري الصربي

منتدى الأعمال المصري الصربي

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء المصرى

الرئيس الصربي

ألكسندر فوتشيتش

الشراكة بين مصر وصربيا

العلاقات التجارية بين مصر وصربيا

زيارة الرئيس الصربى لمصر

الاتفاقيات التجارية بين مصر وصربيا

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا




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