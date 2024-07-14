الخارجية الروسية: مهددات الديمقراطية الأمريكية فى داخلها هى

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سلطت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الضوء على أن التهديد الذي تتعرض له الديمقراطية الأمريكية لا يأتي من الخارج بل من داخل البلاد.



وتعليقا على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب، أمس "السبت"قالت زاخاروفا إن جميع وسائل الإعلام الأمريكية سارعت بالقول إن الواقعة تمثل تهديدًا للديمقراطية الأمريكية.



وأضافت: "هم على حق، وهذا يعني أن التهديد من داخل البلاد، وليس من خارجها"، مشيرة إلى أنه "في الواقع هذه هي الديمقراطية الأمريكية التي دفعتها الليبرالية إلى حالة انتحارية".



وفي وقت سابق اليوم اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واشنطن بأنها تشجع على تعزيز الكراهية تجاه المعارضين السياسيين داخل البلاد.



وفي السياق نفسه، أدان الكرملين محاولة اغتيال ترامب، معتبرا أنه "كان من الواضح أن حياة ترامب في خطر بعد محاولات إزالته من على الساحة السياسية، محذرا في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة هي التي خلقت أجواء العنف التي أدت في النهاية إلى محاولة الاغتيال.