التعليم العالي: معهد "تيودور بلهارس" ينظم مبادرة لدعم الابتكار وريادة الأعمال

محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف التشجيع على الابتكار والبحث والتطوير، ودعم مشروعات ريادة الأعمال بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، ينظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث برئاسة د. محمد عباس شميس مدير المعهد مبادرة بهدف "دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار"، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار 2030، وكذلك رفع كفاءة أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم والعاملين بالمعهد،

وتتضمن المبادرة تنظيم 5 ورش عمل يتم عقدها بمقر المعهد على مدار الفترة من (14 يوليو الجارى وحتى 1 أغسطس 2024)، وتناقش العديد من الموضوعات الهامة التي تشمل (التحقق من التكنولوجيا، والاستشراف المستقبلي للتكنولوجيا البازغة، والابتكار التكنولوجي والتنمية المُستدامة، وعوامل نجاح جهود زيادة التمويل، وأهم قصص النجاح في ريادة الأعمال والابتكار).

يقدم المحاضرات: د. عمرو العوامري الأستاذ بكلية الهندسة ومدير حاضنة الأعمال بجامعة بنها، ود. محمد رمضان مدير المرصد المصري، ود. رباب الشريف عميد كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، والدكتور محمد سري الخبير الدولي في الابتكار وريادة الأعمال، والدكتور تامر أحمد الخبير الدولي في الإبتكار وريادة الأعمال، والمهندىس مصطفى الوكيل.



