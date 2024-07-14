اليوم السابع
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الاحتلال يعتقل نحو 10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة

الأحد، 14 يوليو 2024 11:54 ص
الاحتلال يعتقل نحو 10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة اعتقال طفل في فلسطين
كتب عبد الوهاب الجندى

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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9655 فلسطينيا من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشارا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين (30) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، قلقيلية، طولكرم، جنين، أريحا، والقدس.







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