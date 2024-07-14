أخبار مصر.. رئيس الوزراء يبحث مجالات التعاون بين مصر والإمارات في ملف الطاقة المتجددة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين مصر والإمارات.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزير العمل يُقرر وقف نشاط شركة إلحاق عمالة لمخالفتها القانون

قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، وقف نشاط شركة النجم الساطع لإلحاق العمالة بالخارج، الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط عمليات إلحاق العمالة رقم 1383 "شركات"، وذلك لاخلالها بشروط منح ترخيص مزاولة هذا النشاط.. ووجه الوزير الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات،للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ،ولائق ..

المشدد 15 سنة لسائق أوبر المتهم بالتعدى على فتاة مدينة نصر



قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 15 سنة لـ"سائق أوبر" المتهم بالتعدي على فتاة وتهديدها بسلاح أبيض في مدينة نصر.

استشهاد 12 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى على مدرسة نازحين بمخيم النصيرات

استشهد 12 فلسطنيا، وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

بدء أول اجتماع لمجلس المحافظين الجدد برئاسة مصطفى مدبولى

بدأ منذ قليل، أول اجتماع لمجلس المحافظين الجدد عقب حلف اليمين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات التى تتعلق بالمواطنين ومنها متابعة توافر السلع، والرد على الشائعات.

رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية "ويكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها"، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

تعرف على موقف كولر والأهلي من تجديد عقد علي معلول

يحسم مسئولو النادي الأهلي مصير الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما زاد الحديث عنه مؤخراً، ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي بالنادي للتعافي من الجراحة التي أجراها منذ عدة أسابيع في وتر أكيلس.

10 مباريات للأهلي و6 لبيراميدز.. تحسم صراع اللقب فى دوري NILe



تقترب مسابقة دوري NILe من الأمتار الأخيرة في ماراثون الصراع على القمة، حيث أشعل النادي الأهلي المنافسة مع بيراميدز، بعدما تغلب المارد الأحمر على الفريق السماوي فى لقاء الدور الأول المؤجل، والذي أقيم مساء السبت الماضي، وانتهى بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.