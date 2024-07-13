وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المرحلة العاجلة في مدينة "رشيد الجديدة"

كتب أحمد حسن

على هامش تفقده لمشروع صوارى، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذى لوحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، ووحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" - محور متوسطي الدخل، بالمرحلة العاجلة بمدينة "رشيد الجديدة".



وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ 600 وحدة سكنية (25 عمارة + أعمال تنسيق الموقع العام)، بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، وجار تنفيذ 96 وحدة سكنية (4 عمارات) ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور متوسطي الدخل بالمدينة، إضافة إلى أعمال المرافق والشبكات والطرق للمرحلة العاجلة للمدينة، وعدد من المشروعات الخدمية.



وأوضح الوزير، أن مدينة رشيد الجديدة، تتمتع بموقع متميز يمتد من بداية مصب فرع النيل برشيد، وتمتد غرباً حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتمتع المدينة بواجهتها الشاطئية بطول 10كم تقريباً، وتبعد عن الطريق الدولي الساحلي حوالي 5 كم، وقد صدر بإنشائها القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2019 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.