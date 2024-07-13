ممنوع المساس بأى شجرة.. أهم توجيهات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء.. إنفوجراف

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن أبرز توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، خلال جولته التفقدية صباح اليوم السبت لميدان عثمان بن عفان بحي الدقي.

وجاءت أبرز تصريحات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن حسب منشور لمحافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، على النحو التالي:

-تطوير الميادين يجب أن يكون وفق رؤية حضارية وبالتعاون مع أجهزة التنسيق الحضاري.

-ممنوع المساس بأي شجرة أو مسطحات خضراء والأمر لا نقاش فيه.

-التطوير يجب أن يكون ضمن مكوناته الحفاظ على العناصر الخضراء وإضافة المزيد.. المواطن بحاجة لمتنفس والبيئة في أمس الحاجة للتشجير.

ووجه المحافظ خلال الجولة بصيانة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى المتواجدة بشارع نادي الصيد بما يتماشى مع توجه الدولة فى السعى نحو زيادة المساحات الخضراء وكمتنفس للمواطنيين.

وشملت جولة المحافظ تفقد عدد من الشوارع والمحاور بنطاق حى الدقى لمتابعة حالة النظافة وأعمال التطوير والتجميل الجارية بعدد من ميادين حى الدقى.