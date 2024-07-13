اليوم السابع
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مصرع شاب سقط من جرار محمل بكابلات كهربائية في الشرقية

السبت، 13 يوليو 2024 11:41 م
مصرع شاب سقط من جرار محمل بكابلات كهربائية في الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى شاب مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من جرار محمل بكابلات كهربائية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العاشر الجامعي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، بوصول "عبدالحميد هلال" 24 عاما، مقيم بمحافظة الفيوم، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه من جرار محمل بكابلات كهربائية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.







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