محافظ كفر الشيخ: رصف طريق الحصفة رافد الطريق الدولي بالرياض بطول 2200 متر

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن أعمال الرصف طريق الحصفة /رافد الطريق الدولي حتى المسجد الكبير بقرية الحصفة بطول 2200 متر، جارية، باعتباره قطاعًا حيويًا للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز الرياض تحت إشراف وائل فرج رئيس مركز ومدينة الرياض.

قال محافظ كفر الشيخ، إن أعمال الرصف شملت وضع طبقة السن بطريق الحصفة/ رافد الدولي، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بالرياض، مؤكداً أنه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بالالتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الانضباط في العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، واستخدام مواد عالية الجودة، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.