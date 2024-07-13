محافظ جنوب سيناء يناقش مع المعنيين الموضوعات الخاصة باجتماع مجلس المحافظين

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اجتماعا اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور ايناس سمير نائب المحافظ فى اطار الإعداد والتجهيز لكافة الموضوعات التى سيتم عرضها خلال اجتماع مجلس المحافظين غدا الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

بحضور اللواء احمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، وكافة مديرى المديريات والإدارات المعنية منها مدير مديرية التموين، ومدير مديرية العمل، ومدير شبكة معلومات جهاز المرافق، ومدير شئون البيئة، ومدير الاستثمار.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع ملف ضبط الأسعار والأسواق وتوفير السلع للمواطنين، ووجه بضرورة زيادة منافذ "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية وخاصة بالمدن الكبرى مثل طور سيناء ورأس سدر بالإضافة للفرع الموجود حاليا بمدينة شرم الشيخ، منها إقامة المعارض الدائمة والموسمية وذات اليوم الواحد الثابتة والمتنقلة، والحملات الرقابية المكثفة على المحلات والاسواق، كما تابع المحافظ جهود مديرية التموين بالمحافظة.

كما تابع المحافظ إحصائية طلبات ومتحصلات التصالح طبقا لقانون 187 لسنة 2023 والموقف التنفيذى لتراخيص المحلات التجارية.

وتابع جهود المحافظة لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء جنوب سيناء، وخلال اللقاء تم استعراض تقرير ربع سنوى عن نشاط مديرية العمل فى مجال التشغيل وتوفير فرص العمل.

كما استمع لشرح من مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة عن منظومة النظافة بالمحافظة ووجه بتسليم المعدات الواردة من وزارة البيئة للشركة القائمة على مصنع التدوير والفرز ومعالجة المخلفات بمنطقة الخناصير بشرم الشيخ لاستكمال اعمال المنظومة وتابع الإجراءات التى قامت بها المحافظة لتطبيق القانون 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والخاص الخاص بتنظيم إدارة المخلفات بجنوب سيناء.

كما تابع موقف خطة المحافظة فى ترشيد الكهرباء على مستوى كافة المدن.

وعلى جانب آخر، استقبل محافظ جنوب سيناء، اللواء طيار نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، بحضور اللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وذلك بعرض بحث الاستعدادات الخاصة باستقبال اولى الرحلات الاسبانية القادمة من مطار مدريد الإسبانى إلى مطار شرم الشيخ المصري، والتى من المقرر أن تصل على متن الطائرة التابعة لشركة ( اير كايرو) 170 سائحا إسبانيا بينهم مديرى شركات سياحية وصحفيين وكتاب سياحيين إسبان.

ووجه المحافظ بحسن الاستقبال واستغلال الحدث للترويج للمقاصد السياحية لشرم الشيخ بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وكلف سكرتير عام المحافظة ورئيس مدينة شرم الشيخ باعداد برنامج سياحى والإعداد لعقد مؤتمر صحفى فى إطار إبراز الحدث إعلاميا كدليل على امان شرم الشيخ مما يكون له الدافع لباقى الجنسيات الاخرى بإقلاع رحلات من بلادهم إلى شرم الشيخ، وزيادة الجذب السياحى للمدينة الساحرة.

وخلال اللقاء هنأ مدير المطار محافظ جنوب سيناء، على ثقة رئيس الجمهورية وتوليه مهام منصبه كمحافظ جنوب سيناء، متمنيا له دوام التوفيق.